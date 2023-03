Business news: algerina Sonatrach, prevista commercializzazione di 100 miliardi di metri cubi di gas all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria prevede di commercializzare non meno di 100 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno nei prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia nazionale per gli idrocarburi algerina Sonatrach, Toufik Hakkar, durante un intervento all’apertura del settimo incontro dell’Associazione algerina dell’industria del gas ad Orano, nell’ovest del Paese. "Sonatrach continuerà a garantire ai suoi partner una fornitura sicura, affidabile, stabile e sostenibile di gas naturale, purché la domanda di gas sia assicurata nel medio e lungo termine”, ha affermato Hakkar, spiegando che il gruppo “ha compiuto sforzi significativi per fornire quantità aggiuntive di gas naturale nel 2022, oltre a onorare i propri impegni nei confronti dei clienti locali ed esteri”. L’amministratore delegato ha spiegato che il gruppo intende anche continuare a sviluppare il proprio potenziale per collocare ulteriori volumi di gas sui mercati, in particolare sul mercato europeo, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa algerina “Aps”. (Ala)