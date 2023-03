Business news: Niger, delegazione ministeriale congiunta in visita nei siti del Niger-Benin Export Pipeline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio del Niger e il ministro dell'Acqua e delle miniere del Benin, rispettivamente Mahamane Sani Mahamadou e Samou Seidou Adambi, hanno effettuato una visita congiunta del sito petrolifero di Agadem, nella regione nigerina di Diffa, per monitorare i progressi nella realizzazione di diverse infrastrutture legate al progetto di oleodotto Niger-Benin Export Pipeline. La visita, riferisce il sito di informazione "A Niamey", ha preceduto di pochi giorni l'arrivo a Cotonou del presidente nigerino Mohamed Bazoum, in visita in Benin da oggi. La delegazione ministeriale nigerina è stata accolta dal governatore della regione di Diffa Smaine Younouss alla pista di Jaouro, dove è in sviluppo il campo della China National Petroleum Corporation (Cnpc), la società cinese che sfrutta il petrolio nigerino del bacino di Agadem, e da qui si è spostata a Koulelé, dove opera al progetto un'altra società cinese, la China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd (Cpp). La visita si inserisce nel quadro degli accordi conclusi fra Benin e Niger il 23 gennaio del 2019 sulla costruzione e l'esercizio di un sistema di trasporto di idrocarburi fra i due Paesi tramite gasdotto. Le parti hanno tenuto una riunione del Comitato direttivo interstatale del Niger-Benin Export Pipeline Construction Project, organismo che è responsabile di monitorare l'attuazione dell'accordo bilaterale, delle procedure e di valutare i prodotti, materiali ed attrezzature necessari a realizzare il detto sistema dei trasporti. In base al progetto, l'oleodotto avrà una lunghezza di 1.950 chilometri (di cui 1.275 in Niger e 675 in Benin) e si svilupperà dalla stazione iniziale di Agadem, in Niger, fino al terminale di Semé, in Benin, diventando di fatto il più lungo esistente in Africa. (Res)