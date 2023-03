Business news: Nigeria, Banca centrale proroga fino a fine anno validità delle vecchie banconote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Nigeria (Cbn) ha prorogato fino alla fine dell'anno la validità delle vecchie banconote che il governo federale uscente intendeva sostituire, in linea con la sentenza emessa in precedenza dalla Corte suprema. Nella risoluzione, pubblicata in un comunicato, si invitano le banche a conformarsi alla decisione del tribunale, che ha consentito l'uso simultaneo di vecchie e nuove banconote in naira fino al 31 dicembre, nel tentativo di calmare le proteste per la carenza di liquidità derivante dalla misura del governo del presidente uscente Muhammadu Buhari. In Nigeria il 40 per cento degli abitanti non è titolare di un conto corrente. Il 16 febbraio il presidente Buhari ha ordinato alla Cbn di rimettere in circolazione le vecchie banconote da 200 naira solo fino al 10 aprile, insistendo che le vecchie banconote da 500 e 1.000 naira non avevano più corso legale. La sentenza della Corte suprema ha annullato questa direttiva. In un comunicato, ieri la presidenza nigeriana ha smentito le voci secondo cui il governo Buhari aveva incaricato il governatore della Cbn e il procuratore generale di disobbedire alla sentenza del tribunale. "La direttiva del presidente, a seguito della seduta del Consiglio di Stato, è che la Banca deve mettere a disposizione della circolazione tutto il denaro che serve e che nulla è accaduto per cambiare la posizione" si legge nella nota. (Res)