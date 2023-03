Business news: Usa, per l'Etiopia stanziati 331 milioni di dollari in assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno stanziato più di 331 milioni di dollari in assistenza umanitaria per l'Etiopia nell'anno fiscale 2023. Lo ha annunciato oggi il segretario di Stato, Antony Blinken, precisando che lo stanziamento avverrà attraverso il dipartimento di Stato e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). "Questo finanziamento fornirà un sostegno salvavita agli sfollati e colpiti da conflitti, siccità e insicurezza alimentare in Etiopia. Questa assistenza include 12 milioni di dollari attraverso l'Ufficio per la popolazione, i rifugiati e la migrazione del dipartimento di Stato e più di 319 milioni di dollari attraverso l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. Ciò porta l'assistenza umanitaria totale degli Stati Uniti per la risposta alla regione a oltre 780 milioni di dollari nell'anno fiscale 2023", afferma Blinken in una nota. "Gli Stati Uniti sono il più grande singolo Paese fornitore di assistenza umanitaria in Etiopia. La nostra assistenza fornisce supporto fondamentale e salvavita, inclusi cibo, riparo, acqua potabile sicura, servizi igienici e igiene, sforzi sanitari, istruzione e altri servizi chiave. Questo annuncio contribuirà ad approfondire il partenariato tra gli Stati Uniti e l'Africa", conclude la nota. Blinken è arrivato ieri sera in Etiopia per una visita di due giorni, prima tappa di un tour africano che successivamente lo porterà in Niger. (Was)