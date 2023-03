Costa d'Avorio: conclusa missione Fmi, raggiunto accordo di principio per sostegno a programma di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Costa d'Avorio hanno raggiunto con una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) un accordo di principio sul programma di riforme economiche da attuare che potrebbe aprire ad un'intesa finanziaria. L'intesa segue una visita effettuata nel Paese africano da una delegazione del Fondo dall'1 al 14 marzo proprio per discutere dell'eventuale sostegno da apportare a Yamoussoukro. Al termine della visita, spiega in una nota l'Fmi, il capo missione Olaf Unteroberdoerster ha rilasciato una dichiarazione che apre ad una collaborazione con le autorità ivoriane. Il governo di Yamoussoukro sta portando avanti una profonda agenda di trasformazione economica nell'ambito del Piano di sviluppo nazionale, in azione sul periodo 2021-25. Alle autorità è stata riconosciuta l'adozione di misure per rafforzare la stabilità macroeconomica e invertire i crescenti squilibri fiscali ed esterni, essendo stata l'economia locale duramente colpita dal triplo shock della pandemia di Covid, della stretta economica globale che ne è derivata e dalle ricadute negative della guerra avviata dalla Russia in Ucraina. Il personale dell'Fmi, prosegue il documento, accoglie con favore l'impegno "molto costruttivo" con le autorità e "sostiene con forza il loro forte impegno per la sostenibilità fiscale e del debito e lo sviluppo di una società più prospera e inclusiva in un contesto di rapido cambiamento demografico e di notevoli sfide esterne". (Res)