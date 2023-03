Business news: Ifc investirà in Senegal 7,2 milioni di dollari per agevolare prestiti a Pmi agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società finanziaria internazionale (Ifc), braccio operativo della Banca mondiale, ha firmato un accordo di partnership da 7,2 miliardi di dollari con la filiale senegalese della Bank of Africa e l'acceleratore di progetti agritech senegalese AgCelerant per sostenere i piccoli agricoltori e le piccole imprese nella filiera del valore del riso in Senegal. L'iniziativa, riferisce "Financial Afrik", è stata sostenuta dal dipartimento dedicato al settore privato del Programma globale per l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Gafsp) e si inserisce negli sforzi per migliorare la sicurezza alimentare nel Paese. Nell'ambito della partnership, Ifc investirà i fondi l'equivalente in valuta locale di 7,2 milioni di dollari in AgCelerant, struttura competente nella condivisione del rischio, con l'obiettivo di sostenere i prestiti della Bank of Africa-Senegal a migliaia dei piccoli coltivatori di riso e delle piccole imprese produttrici di riso, aiutandoli ad accedere ad assicurazioni, fattori di produzione e attrezzature, compresi semi, fertilizzanti e mietitrici. Ifc fornirà inoltre servizi di consulenza ad AgCelerant per rafforzare le sue pratiche di gestione dei rischi legati all'agricoltura, supportare lo sviluppo della sua strategia nel settore agricolo e migliorare ulteriormente le sue capacità di digitalizzazione e orchestrazione della catena del valore. (Res)