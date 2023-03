Business news: ministro Commercio estero Emirati, il Congo Rd è un importante partner commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica del Congo rappresenta un importante partner commerciale per gli Emirati Arabi Uniti in Africa e Abu Dhabi desidera “ampliare la cooperazione in aree di interesse comune e costruire su ciò che è stato realizzato, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile". Lo ha affermato il ministro di Stato emiratino per il Commercio estero, Thani bin Ahmed al Zeyoudi, nel corso di un incontro, tenuto ad Abu Dhabi, con Denis Christel Sassou Nguesso, ministro della Cooperazione internazionale e dello sviluppo del partenariato tra i settori pubblico e privato del Congo, durante il quale si è discusso dei modi per migliorare le prospettive di cooperazione economica, commerciale e di investimento tra i due Paesi, in particolare nei settori dei trasporti e dello stoccaggio, dei porti e della logistica, della sicurezza alimentare e delle risorse naturali. “Siamo desiderosi di migliorare le relazioni di cooperazione bilaterale e beneficiare dello slancio testimoniato dall'interscambio non petrolifero tra i due Paesi, diversificando gli investimenti reciproci in settori di interesse comune”, ha aggiunto Al Zeyoudi. (Res)