Etiopia-Usa: Blinken, riammetteremo Addis Abeba a programma Agoa dopo attuazione accordo di pace

- L'Etiopia potrà essere reintegrata nel Programma per la crescita e le opportunità in Africa (Agoa) - la legge federale che fornisce ai Paesi dell'Africa sub-sahariana che vi sono ammessi l'accesso esente da dazi al mercato statunitense per oltre 1.800 prodotti - una volta che avrà garantito la piena attuazione dell'Accordo di cessazione delle ostilità, firmato a Pretoria lo scorso 2 novembre. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine della sua visita ad Addis Abeba. In un'intervista concessa all'emittente statale etiope "Fana", Blinken ha affermato che Washington sta lavorando con il governo etiope per l'attuazione dell'accordo di pace di Pretoria, il che incoraggia gli Stati Uniti a rafforzare la propria partnership con l'Etiopia, incluso lo sviluppo economico dell'Etiopia. Il segretario di Stato ha anche accolto con favore il sistema di giustizia di transizione messo in atto dal governo etiope. “Quanto all'Agoa, abbiamo sospeso l'Etiopia più di un anno fa a causa delle violazioni dei diritti umani nel Tigrè. C'è un chiaro percorso per il reintegro nell'Agoa e il lavoro che è stato fatto per attuare l'accordo ha spinto l'Etiopia lungo quel percorso”, ha affermato Blinken, sottolineando che l'accordo di pace e la sua attuazione finora ha conosciuto dei progressi "molto significativi" e definendo "encomiabili" gli sforzi fatti per attuare l'accordo da parte del governo etiope. "Le armi tacciono, l'assistenza umanitaria si sta spostando nel Tigrè, i servizi vengono ripristinati, il Tplf (Fronte di liberazione del popolo del Tigrè) sta deponendo le armi, altre forze se ne stanno andando e il governo etiope sta includendo anche il sistema giudiziario di transizione insieme alle implementazioni dell'accordo che dimostrano l'impegno di tutti gli interessati nell'attuazione dell'accordo”, ha affermato il segretario di Stato, ribadendo infine che gli Stati Uniti hanno mantenuto una partnership di lunga data con l'Etiopia e il suo popolo, ricordando l'assistenza umanitaria di 3 miliardi di dollari nel 2022 e la nuova assistenza umanitaria aggiuntiva di 331 milioni di dollari annunciata ieri. (Res)