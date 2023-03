Business news: Sudafrica, danese Vestas fornirà al produttore locale Red Rocket 81 turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia danese Vestas fornirà 81 turbine eoliche con una capacità di 373 megawatt al produttore di elettricità sudafricano Red Rocket. Lo riferisce in una nota la stessa compagnia, ricordando che in precedenza il produttore sudafricano ha effettuato l'ordine, destinato ad alimentare i parchi eolici di Brandvalley, Rietkloof e Wolf, che saranno situati nelle province del Capo occidentale ed in quella del Capo orientale. Il gruppo si è impegnato a contribuire agli sforzi di energia rinnovabile del Paese, che prevedono di raggiungere 17,7 gigawatt di capacità eolica entro il 2030. Il contratto prevede la fornitura e l'installazione di 64 aerogeneratori V150 (4,5 Mw), di 12 aerogeneratori V163 (4,5 Mw) e 5 aerogeneratori Enventus V162 (6,2 Mw) e di mantenere i parchi eolici in questione per 15 anni. “Vorrei ringraziare Red Rocket per la fiducia che ha riposto nell'ultima evoluzione tecnologica di Vestas", ha commentato il direttore delle vendite di Vestas, Malte Meyer, secondo il quale "con tre diverse varianti di turbine eoliche, questo ordine dimostra che siamo in grado di migliorare il business case del cliente ottimizzando il layout di ciascun sito di progetto eolico con la gamma di prodotti flessibile e diversificata di Vestas". I tre progetti rientrano nel programma Renewable Independent Power Producer Programme (Reipppp), avviato dal governo del Sudafrica per promuovere le energie rinnovabili a livello nazionale. (Res)