Francia: 4 mila persone protestano contro riforma pensioni a Parigi, 81 fermi

- Circa 4 mila persone si sono radunate nel centro di Parigi ieri sera per il terzo giorno consecutivo di proteste contro la riforma delle pensioni e la decisione del governo di adottare l’articolo 49.3 della Costituzione che accelera l’iter parlamentare di approvazione di una legge. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “Bfmtv” che cita fonti della polizia, la manifestazione improvvisata ha preso il via da Place d'Italie intorno alle 18. Nel sud della capitale, nel 13mo arrondissement, 81 persone sono state fermate dopo alcuni scontri con la polizia scatenati dai tentativi dei dimostranti di erigere delle barricate e dare fuoco ad alcuni bidoni dell’immondizia. La presenza di manifestanti violenti, ha spiegato la fonte della polizia a “Bfmtv”, ha convinto “gli organizzatori a chiedere alla folla di disperdersi”. Alcuni roghi sono stati accesi sui binari delle linee del tram della zona, mentre la polizia ha effettuato alcune cariche soprattutto in coda al corteo. (Frp)