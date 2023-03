Montenegro: aperte le urne per le elezioni presidenziali, Djukanovic favorito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperte alle 7 di questa mattina le urne in Montenegro per le elezioni presidenziali. I seggi elettorali sono stati aperti chiuderanno alle 20 e un totale di 542.154 montenegrini sono chiamati a esprimere la loro preferenza per eleggere il nuovo capo dello Stato, secondo quanto riferito dalla commissione elettorale. Fra i candidati il presidente in carica e leader del Partito democratico dei socialisti Milo Djukanovic, che ha servito come presidente e primo ministro del paese per oltre 30 anni. Fra gli sfidanti Jakov Milatovic, candidato del movimento Europe Now ed ex ministro per lo sviluppo economico, e Andrija Mandic del Fronte Democratico, dall'avversario politico di lunga data di Djukanovic. Secondo i sondaggi, Djukanovic dovrebbe ottenere il 33,8 per cento dei voti, seguito da Mandic e Milatovic rispettivamente con il 27 e il 16,01 per cento. Gli altri candidati dovrebbero ottenere intorno o meno del 10 per cento dei voti. Se nessun candidato supererà la soglia del 50 per cento dei consensi, si svolgerà un ballottaggio il 2 aprile. (Seb)