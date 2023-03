Business news: Cina, crescita economica 2023 corretta al rialzo al 5,3 per cento dall'Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina dovrebbe aumentare del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,9 per cento nel 2024. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel rapporto intermedio sulle prospettive economiche globali. La stima per il 2023 è stata corretta al rialzo di 0,7 punti percentuali rispetto alla previsione dello scorso novembre, in considerazione dell’allentamento delle draconiane misure di contenimento del Covid-19. Le riaperture disposte dalla Cina dovrebbero esercitare "un impatto positivo" nel panorama internazionale, evidenzia l’Organizzazione, che attesta la crescita dell’economia mondiale al 2,6 per cento quest’anno, contro il 2,2 per cento stimato a novembre. Ciononostante, la ripresa rimane “fragile”, avverte il rapporto. (Cip)