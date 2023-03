Business news: India, Ocse prevede crescita del 5,9 per cento nell’anno fiscale 2023-24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del 5,9 per cento nell’anno fiscale 2023-24, che inizierà ad aprile, dopo il 6,9 per cento dell’esercizio precedente, un rallentamento dovuto all’inasprimento delle condizioni finanziarie. Tuttavia, nell’anno 2024-25 il tasso di crescita dovrebbe salire al sette per cento. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo rapporto intermedio di marzo (Oecd Economic Outlook, Interim Report March 2023). Le stime per il 2023-24 e per il 2024-25 sono state entrambe migliorate dello 0,2 per cento rispetto al rapporto di novembre. (Inn)