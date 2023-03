Business news: Ocse, l’economia sudcoreana rallenta al 3,6 per cento quest’anno e al 2,4 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Corea del Sud, attestatasi al 5,1 per cento nel 2022, rallenterà al 3,6 per cento nell’anno in corso e al 2,4 per cento nel 2024. Lo indicano le stime dell’ultimo rapporto sulle prospettive economiche mondiali dell’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza economica (Ocse). La previsione per il 2023 è rivista al ribasso dello 0,3 per cento rispetto al rapporto dello scorso novembre, mentre quella per l’anno prossimo al leggero rialzo (0,1 per cento). L’inflazione “core” in Corea del Sud dovrebbe attestarsi al 3,4 per cento nell’anno in corso, per rallentare al 2,1 per cento nel 2024. (Git)