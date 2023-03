Business news: saudita Aramco annuncia utile netto record di 161 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica, Saudi Aramco, ha registrato un utile di 161 miliardi di dollari nel 2022, il massimo dalla sua quotazione sulla borsa di Riad nel 2019 e un crescita del 46 per cento rispetto al 2021. In un comunicato stampa, Aramco ha annunciato di aver aumentato il dividendo per i suoi azionisti a 19,5 miliardi di dollari per l’ultimo trimestre del 2022 (ottobre-dicembre) in aumento del 4 per cento rispetto al trimestre precedente. Nel comunicato stampa, la compagnia ha affermato che i risultati sono stati "sostenuti dai prezzi del greggio più elevati, maggiori volumi di vendita e margini migliorati per i prodotti raffinati". Il presidente e amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, ha dichiarato: "Dato che prevediamo che petrolio e gas rimarranno essenziali per il prossimo futuro, i rischi di investimenti insufficienti nel nostro settore sono reali, incluso il contributo all'aumento dei prezzi dell'energia". “Siamo cautamente ottimisti”, ha aggiunto Nasser. “Se si considera l’apertura della Cina, la ripresa dei carburanti per aerei e la capacità di riserva molto limitata, siamo cautamente ottimisti nel breve e medio termine che i mercati rimarranno strettamente bilanciati”, ha aggiunto. Secondo Nasser, per affrontare queste sfide, Aramco non si concentrerà solo sull'espansione della produzione di petrolio, gas e prodotti chimici, ma investirà anche in nuove tecnologie a basse emissioni di CO2. (Res)