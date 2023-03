Business news: colloqui tra Algeria e Danimarca su idrocarburi e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Abdelkarim Aouissi, ha ricevuto l'ambasciatrice della Danimarca, Vanessa Vega Saenz. Lo ha riferito una nota del ministero, specificando che i colloqui tra le due parti si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione bilaterale nel campo dell'energia, in particolare degli idrocarburi, delle energie da fonti rinnovabili e della transizione energetica in Algeria. Le parti hanno anche discusso delle opportunità di business e di investimento e delle modalità di scambio di esperienze tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e la loro integrazione nella rete elettrica. Il segretario generale ha fornito una panoramica della strategia per lo sviluppo del settore energetico e minerario, in particolare nel campo dell'intensificazione dell'esplorazione e dello sfruttamento degli idrocarburi, nonché nel campo dello sviluppo del settore delle energie rinnovabili in Algeria, ad esempio il progetto Sonelgaz per la produzione di 2 mila megawatt di energia solare fotovoltaica. Le parti hanno concordato inoltre di elaborare una tabella di marcia per la cooperazione tra i due Paesi in campo energetico. (Ala)