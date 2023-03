Business news: intesa tra Algeria e Gibuti per rafforzare la cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato ad Algeri un memorandum d'intesa tra Algeria e Gibuti, volto a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in vari campi dell'energia e del settore minerario. Il memorandum è stato firmato dal ministro dell'Energia e delle Miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, e dall'omologo di Gibuti, Younes Ali Gedi, alla presenza dei direttori generali delle società algerine Sonatrach e Sonelgaz e di altri responsabili del settore. In base a tale accordo, le attività di cooperazione energetica tra i due Paesi ruotano attorno allo scambio di informazioni, conoscenze tecnologiche ed esperienze in materia di ricerca e intensificazione dell'esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, gas naturale e miniere, nonché sull’assistenza tecnica per condurre studi, progettazione e realizzazione di progetti tecnici nei settori degli idrocarburi, del gas naturale, dell'elettricità e delle miniere. (Ala)