Business news: fondo sovrano Arabia Saudita, investiremo 266 miliardi di dollari in progetti locali

- Il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif), fondo sovrano dell’Arabia Saudita e tra i principali al mondo, mira a investire un fino a mille di miliardi di riyal (266 miliardi di dollari) per realizzare nuovi progetti nel Paese. Lo ha affermato il governatore del Pif, Yasir al Rumayyan, nel suo discorso di apertura al Forum per gli investimenti pubblici e privati, che ha avuto inizio a Riad. Secondo quanto riferito da Al Rumayyan, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Spa”, il principe ereditario e primo ministro saudita, Mohammed bin Salman, “presta grande attenzione” al rafforzamento del ruolo del settore privato nell’economia del Paese. In effetti, uno degli obiettivi della Saudi Vision 2030, l’ambito programma di riforme che mira a diversificare l’economia del Regno rendendola gradualmente indipendente dal petrolio, è aumentare il contributo del settore privato dal 40 al 65 per cento entro il 2030, ha ricordato Al Rumayyan. (Res)