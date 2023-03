Business news: Emirati, rilasciata la prima licenza per aerei cargo elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regulations Lab degli Emirati Arabi Uniti, ente legato al segretariato generale del governo, ha rilasciato una prima licenza per aerei cargo elettrici. Nello specifico, in collaborazione con United Parcel Service (Ups), una società multinazionale statunitense di trasporto e spedizione, la licenza temporanea consentirà di testare velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) nel Paese. La mossa, riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, si inserisce nel quadro degli sforzi profusi dal Paese del Golfo per ridurre le emissioni di carbonio e aumentare l’utilizzo di energia pulita anche attraverso soluzioni tecnologiche a impatto ridotto sull’ambiente che ridefiniscono il settore dei trasporti e della logistica. L’emissione della licenza per aeromobili elettrici è in linea con la missione nazionale del RegLab tesa a elaborare leggi e regolamenti che tengano il passo con i rapidi sviluppi e cambiamenti in vari settori come mobilità, salute, tecnologie di stampa 3D, e intelligenza artificiale. (Res)