Business news: Arabia Saudita, compagnia aerea Riyadh Air acquista 72 velivoli da Boeing

- La compagnia aerea Riyadh Air, annunciata nel giorni scorsi dal premier e principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ha firmato un accordo con il gruppo dell’industria aeronautica statunitense Boeing per l’acquisto di 72 velivoli di tipo 787 Dreamliner. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che l’accordo si inserisce in un pacchetto più ampio che comprende l’acquisto da parte del Regno di 121 aerei equipaggiati con motori General Electric. Il valore totale dell'intesa è di 37 miliardi di dollari. La Casa Bianca ha accolto con favore l'accordo, definendolo una delle due più grandi transazioni mai effettuate da Boeing. “La nostra amministrazione non vede l'ora di lavorare con l'Arabia Saudita e tutti i partner in Medio Oriente per sostenere una regione più prospera, sicura e integrata, che alla fine avvantaggerà la popolazione statunitense", ha dichiarato Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, secondo cui gli accordi con Riad contribuiranno a sostenere oltre 140.000 posti di lavoro negli Usa. "Questa partnership è un'altra pietra miliare in otto decenni di cooperazione tra l'Arabia Saudita e l'industria statunitense", ha aggiunto la portavoce. (Res)