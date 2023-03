Business news: l’Oman firma accordi con investitori stranieri per progetti di idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società omanita Hydrogen Oman (Hydrom), una sussidiaria di Energy Development Oman (Edo), ha firmato sei intese (accordi term-sheet per regolare le condizioni di investimento) con una serie di committenti internazionali, volti a realizzare progetti di idrogeno verde nel Sultanato. Secondo quanto riferito dai media omaniti, il valore degli investimenti ammonta a 20 miliardi di rial (circa 52 miliardi di dollari) per sette anni. Gli sviluppatori coinvolti provengono da Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Giappone, Singapore, Germania, India, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. La capacità produttiva di questi progetti raggiunge i 15 gigawatt di elettricità, e si prevede verranno realizzati su un'area di circa 1.500 chilometri quadrati nei governatorati di Al Wusta e Dhofar. Gli accordi prevedono contratti per 47 anni, di cui sette anni per lo sviluppo e l'istituzione dei progetti e 40 anni per la loro gestione. (Res)