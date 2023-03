Business news: presidente Kenya, concordata con Mattarella ripresa lavori dighe di Itare, Arror e Kimwarer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kenya e Italia hanno raggiunto un accordo per riprendere la costruzione delle dighe di Itare, Arror e Kimwarer, progetti avviati da aziende italiane nelle contee occidentali di Nakuru e di Elgeyo Marakwet ma sospesi per motivi giudiziari. Lo ha detto il presidente del Kenya, William Ruto, nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta con il presidente Sergio Mattarella a Nairobi al termine del loro incontro. "Abbiamo concordato di ristabilire la cooperazione sulla costruzione delle dighe Arror, Kimwarer e Itare e altri progetti idrici e igienico-sanitari che sono fondamentali per la nostra agenda sulla sicurezza alimentare, la fornitura di acqua e l'azione per il clima", ha affermato il presidente keniota, aggiungendo che "dovremmo essere in grado di proseguire con la costruzione di queste tre dighe in pochi mesi" e ricordando che l'avanzamento dei progetti è "in stallo da quasi tre anni". Ruto ha spiegato che Nairobi coopererà con la controparte italiana per appianare gli ostacoli che ostacolano l'avanzamento dei progetti, precisando che "il processo di selezione delle questioni in tribunale è già iniziato". Ruto ha aggiunto che il governo italiano si è inoltre impegnato ad anticipare 13,9 miliardi di scellini kenioti (quasi 100 milioni di euro) in sovvenzioni e prestiti agevolati al Paese. L'importo, ha detto Ruto, sarà destinata a sostenere progetti in settori come l'agricoltura, lo sviluppo delle medie e piccole imprese, l'edilizia abitativa e gli insediamenti urbani, la sanità. "Altri progetti includono l'autostrada digitale e l'economia creativa", ha aggiunto. (Res)