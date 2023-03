Francia: proteste contro riforma pensioni a Parigi, scontri fra manifestanti e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo giorno consecutivo, diverse migliaia di parigini si sono riuniti questo sabato per le strade di Parigi contro la riforma delle pensioni e l'uso dell'articolo 49.3 della Costituzione deciso dal governo. Circa 4 mila persone si sono radunate nel sud di Parigi, ha appreso l'emittente "Bfmtv" da una fonte della polizia, durante la manifestazione improvvisata partita da Place d'Italie intorno alle 18. La manifestazione, che non è stata autorizzata dalla questura, non ha quindi un percorso definito. La polizia, arrivata quasi un'ora dopo l'inizio del corteo nel 13mo arrondissement, è intervenuta quando i manifestanti hanno cercato di creare barricate e dare fuoco ai bidoni della spazzatura. "A causa della presenza di molti teppisti, gli organizzatori hanno chiesto alla folla di disperdersi", ha riferito la polizia. Alcuni fuochi sono stati accesi sui binari del tram e sono state viste alcune cariche della polizia, soprattutto in coda al corteo. (Frp)