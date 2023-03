Business news: Usa, l’inflazione scende al 6 per cento nel mese di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione negli Stati Uniti è sceso al 6 per cento a febbraio rispetto allo stesso mese del 2022, contro il 6,4 per cento di gennaio. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, che attestano la crescita dei prezzi al livello più basso dal settembre del 2021. La notizia giunge in un momento in cui la Federal Reserve è chiamata a decidere se alzare ulteriormente i tassi d’interesse in occasione della prossima riunione, in programma il 21 e 22 marzo, a fronte del rischio di esacerbare l’instabilità finanziaria dopo il tracollo, la scorsa settimana, della Silicon Valley Bank (Svb). Escludendo i più volatili prezzi di prodotti energetici e alimentari, l’inflazione si è attestata al 5,5 per cento su base annuale, in leggero rallentamento rispetto al 5,6 per cento di gennaio. Su base mensile i prezzi sono cresciuti a febbraio dello 0,4 per cento contro lo 0,5 per cento di gennaio. A diminuire sono stati, in particolare, i prezzi del riscaldamento, dei servizi medici e delle auto usate. Sono invece aumentati i prezzi di carburanti e di prodotti alimentari, sebbene a un ritmo più basso rispetto a gennaio. L’inflazione annuale ha visto un forte rallentamento rispetto al picco dello scorso giugno, ma resta su livelli storicamente molto alti. Una situazione che, combinata con la vivacità del mercato del lavoro e dei consumi, potrebbe indurre la Fed ad aumentare il tasso d’interesse di riferimento di mezzo punto percentuale la prossima settimana. (Was)