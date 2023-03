Business news: Usa, Meta annuncia 10 mila licenziamenti nei mesi prossimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, Meta, ha annunciato il taglio di ulteriori 10 mila posti di lavoro nei mesi prossimi per rendere l’azienda “più snella ed efficiente”. Lo ha reso noto in una nota ai dipendenti il fondatore della compagnia, Mark Zuckerberg, che solo quattro mesi fa aveva già annunciato l’esubero di 11 mila lavoratori. I licenziamenti dovrebbero iniziare ad aprile e portare anche alla cancellazione di alcuni progetti di minore priorità per l’azienda, di cui erano stati “sottostimati i costi indiretti”. “Sarà dura e non c’è da girarci attorno. Significherà dire addio a colleghi appassionati e talentuosi, che hanno fatto parte del nostro successo. Si sono dedicati alla nostra missione e sono personalmente grato per tutti i loro sforzi”, ha scritto Zuckerberg. (Was)