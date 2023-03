Business news: Taiwan conclude sesto dialogo economico con Austria, firmato protocollo su innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sesta edizione del dialogo economico Taiwan-Austria si è conclusa con la firma di un protocollo d’intesa incentrato sulla promozione dell’innovazione. Lo riferisce il quotidiano “Taiwan News”, aggiungendo che l’intesa è stata raggiunta nell’ambito della visita condotta a Taipei da una delegazione guidata da Franz Wessig, funzionario del ministero del Lavoro e dell’Economia austriaco. L’Austria è emersa come settimo partner commerciale di Taiwan nell'Unione europea. Il valore del commercio bilaterale si è attestato a 1,7 miliardi di dollari nel 2022, in aumento del 6 per cento rispetto all’anno precedente. Gli scambi sono stati trainati soprattutto dal comparto automobilistico e dai semiconduttori. (Cip)