Business news: Usa, class-action contro Tesla per monopolio servizi di riparazione

- Il costruttore di auto elettriche Tesla è bersaglio di due class-action presentate questa settimana, che contestano all'azienda di Elon Musk di aver ostacolato la libera concorrenza nell'ambito della riparazione e della sostituzione di componenti nelle autovetture prodotte dall'azienda. Le due class-action, entrambe depositate presso una corte federale di San Francisco, sostengono che Tesla abbia deliberatamente progettato le sue automobili e formulato le politiche di garanzia per dissuadere i clienti dal rivolgersi a terze parti per la manutenzione e la riparazione delle vetture, esponendoli così a costi e tempi d'attesa superiori. Entrambe le azioni legali sono state intraprese da residenti della California, ma sono aperte a chiunque si sia rivolto a Tesla per acquistare componenti di ricambio o effettuare riparazioni a partire da marzo 2019. (Was)