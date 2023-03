Business news: Mazda nomina Masahiro Moro nuovo presidente e Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazda Motor ha annunciato la nomina di Masahiro Moro nuovo amministratore delegato e presidente dell'azienda. Il 62enne Moro, già direttore e senior managing executive officer del costruttore di auto giapponese, assumerà ufficialmente la guida dell'azienda dopo l'annuale assemblea generale degli azionisti in programma a giugno. Moro, la cui carriera si è sviluppata principalmente negli ambiti delle vendite e del marketing globali, ha guidato in passato anche le operazioni di Mazda nel Nord America. Il profilo del nuovo ad è una novità per l'azienda, che per tre generazioni è stata guidata da presidenti con esperienza negli ambiti della progettazione e della produzione. La nomina del nuovo presidente dimostra l'importanza attribuita da Mazda al mercato statunitense, che genera circa il 30 per cento delle vendite globali complessive dell'azienda. (Git)