Business news: ad TikTok, vendere quote azionarie non beneficerà questioni di sicurezza

- La cessione da parte dei fondatori di TikTok delle loro quote di partecipazione nella società cinese proprietaria della piattaforma, ByteDance, non contribuirebbe in alcun modo a lenire le preoccupazioni di sicurezza nazionale espresse dalla politica Usa nei confronti di quel social media. Lo ha dichiarato al "Wall Street Journal" l'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew. Secondo l'ad, il disinvestimento da parte dei proprietari richiesto dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, che ha minacciato in caso contrario la messa al bando della piattaforma negli Stati Uniti, non offre alcuna garanzia aggiuntiva rispetto al piano multimiliardario che TikTok ha già offerto alle autorità statunitensi. Il piano di TikTok prevede l'ingresso nella società di un partner statunitense, Oracle Corp., cui verrebbe affidata la custodia dei dati personali degli utenti Usa e la vigilanza contro eventuali attività di influenza della Cina attraverso la manipolazione dei contenuti proposti dal social media agli utenti. "Accogliamo volentieri opinioni in merito a eventuali altri rischi non coperti (dalla proposta)", ha detto Chew. "Sino a questo momento, non ho sentito nulla che non possa essere risolto dal nostro piano", ha aggiunto l'ad. Chew, riservista delle forze armate di Singapore ed ex banchiere di Goldman Sachs, affronterà personalmente alcuni tra i detrattori di TikTok a Washington la prossima settimana, nel corso di una audizione di fronte alla commissione Energia e commercio della Camera dei rappresentanti Usa. (Was)