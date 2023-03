Business news: Leonardo, tappa in Israele per roadshow del programma "Business Innovation Factory"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, e del ministro dell'Innovazione, scienza e tecnologia di Israele, Ofir Akunis, si è concluso a Tel Aviv il roadshow di presentazione della seconda call internazionale dell’acceleratore Business Innovation Factory (Bif) di Leonardo, dedicato alla selezione di start up ad alto potenziale innovativo. Lo riferisce un comunicato stampa di Leonardo. La tappa israeliana del roadshow ha permesso al team di Leonardo di illustrare le caratteristiche del Bif ai candidati provenienti dalla cosiddetta “Startup Nation”. In Israele, infatti, si contano oltre 7mila startup, circa 430 fondi di Venture Capital operanti nell’ecosistema dell’innovazione, 100 acceleratori e 37 incubatori attivi. Nel settore dell’innovazione, il Paese ha saputo creare un ecosistema unico al mondo che contribuisce al 15,3 per cento del PIL e alimenta il 54 per cento dell’export. Il roadshow ha riscosso ampio successo, con oltre 200 tra start up, venture capital e innovation hub che hanno partecipato alle cinque tappe - Napoli, Milano, Londra, Monaco e Tel Aviv - di presentazione. (Res)