Business news: delegazione Camera di commercio italo-libica visita Tripoli, Misurata e Bengasi

- E’ in corso di svolgimento in Libia un tour del neo eletto presidente della Camera di commercio italo-libica, Nicola Colicchi, per riallacciare i rapporti con il sistema camerale libico: dall’Unione generale delle Camere di commercio libica fino alle camere di commercio delle singole città. A tal riguardo, infatti, Colicchi ha incontrato i rappresentanti della Camera di commercio, dell’industria e dell’agricoltura di Bengasi, alla presenza del console d'Italia nella città libica orientale, Francesco Saverio De Luigi, e del consigliere economico dell'ambasciata d'Italia in Libia, Giacomo Grandesso. Al centro dei colloqui vi è stato “il sostegno a opportunità di lavoro congiunte in vari settori economici, commerciali e di investimento tra i due Paesi amici”, riferisce un comunicato dalla Camera di commercio bengasina. La delegazione aveva fatto tappa a Misurata, sede delle principali realtà imprenditoriali in Libia, e il giorno prima ancora nella capitale Tripoli. (Lit)