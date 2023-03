Business news: Algeria, le riserve valutarie aumentate a 64,63 miliardi a fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Algeria (BA) ha riferito che il livello delle riserve valutarie ha raggiunto i 64,63 miliardi di dollari alla fine del mese di febbraio scorso. Secondo quanto precisato in un comunicato, la stampa algerina aveva inizialmente riferito che le riserve per il 2023 ammontavano a 52,76 miliardi di dollari. Tuttavia, si tratta “di un importo che risale al 30 settembre 2022”. Ad ogni modo, la Banca ha aggiunto che “siamo appena all’inizio del 2023” e la cifra potrebbe cambiare durante l’anno in corso. Anche il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, aveva dichiarato, a gennaio scorso, che le riserve valutarie del Paese avevano superato i 60 miliardi di dollari. Parallelamente, secondo quanto affermato dal capo dello Stato, si prevede una crescita economica del 5 per cento per il 2023, dopo il 4,1 per cento registrato lo scorso anno. (Ala)