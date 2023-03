Business news: Egitto, Al Sisi inaugura sei stabilimenti per la produzione di fertilizzanti azotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha inaugurato sei stabilimenti per la produzione di fertilizzanti azotati nella regione di Al Ain aò Sukhn, vicino al Canale di Suez. Lo ha riferito l’emittente televisiva statale, spiegando che nel 2019 era stata inaugurata nello stesso sito la prima fase del complesso per la produzione di fosfati. In particolare, l’impianto per la produzione di ammoniaca ha una capacità di 400 mila tonnellate all’anno, quello per la produzione di urea liquida di 300 mila tonnellate all’anno, l’impianto di produzione di urea granulata con una capacità di 300 mila tonnellate all’anno quello per la produzione di acido nitrico con una capacità di 165 mila tonnellate all’anno. Altri due impianti, rispettivamente per la produzione di nitrato di ammonio e di nitrato di calce, hanno invece una capacità di 200 mila e 300 mila tonnellate all’anno. Gli impianti sono stati realizzati nel complesso di fertilizzanti fosfatici di Ain Sukhna dal consorzio formato dall’egiziana Petrojet e dal conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. (Cae)