Grecia: colloquio telefonico tra ministro Esteri Dendias e inviato Ue Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il rappresentante speciale dell'Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. Lo ha resto noto attraverso un post su Twitter il ministero degli Esteri ellenico. L'inviato Ue ha informato il capo della diplomazia greca della sua recente visita a Pristina, in Kosovo, nell'ambito del processo di normalizzazione dei rapporti con Belgrado. La prossima tappa del processo di dialogo tra Serbia e Kosovo è prevista il 18 marzo a Ocrida, in Macedonia del Nord. (Gra)