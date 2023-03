Serbia-Kosovo: Lajcak, accettare piano europeo ridurrebbe spazio interferenza Russia nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accettare il piano europeo di normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo ridurrebbe lo spazio di interferenza della Russia nella regione. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ripreso dall'emittente "N1". "Dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, la stabilizzazione dei Balcani occidentali è più che mai importante per l'Ue", ha affermato Lajcak, sottolineando che i rapporti tra Belgrado e Pristina sono un problema chiave per l'intera regione, che blocca la normalizzazione dei Balcani occidentali e la libertà di movimento. "L'accettazione dell'accordo rappresenterebbe un messaggio positivo per l'intera regione", ha detto Lajcak. Il rappresentante europeo ha quindi aggiunto che sia il presidente serbo Aleksandar Vucic che il premier kosovaro Albin Kurti hanno concordato che non c'è bisogno di nuovi colloqui sul testo della proposta, e che quindi ora restano da stabilire le scadenze, i prossimi passi e a chi assegnare i vari compiti. "Abbiamo creato degli allegati relativi all'attuazione dell'accordo. Dopo i colloqui di Pristina e Belgrado è in preparazione una nuova versione che sarà discussa sabato a Ocrida", ha concluso Lajcak. (Seb)