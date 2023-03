Kosovo-Italia: ambasciatore in Albania Bucci a Pristina, focus su stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, ha visitato a Pristina il quartier generale della Nato Kosovo Force (Kfor). Lo ha fatto sapere lo stesso diplomatico italiano attraverso un post su Twitter. Insieme a Bucci c’erano esponenti dell’esercito militare italiano e del contingente dell’Unità specializzata multinazionale (Msu) dei Carabinieri. Come spiegato su Twitter dall’ambasciatore italiano in Albania, la visita rientra nell’ambito “del costante impegno per la pace e la stabilità regionale”.(Res)