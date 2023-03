Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar, entro l'anno l'accordo tra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è possibile entro l'anno e nessuno deve temerlo poiché tutti i Balcani occidentali ne hanno bisogno. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in una conferenza stampa all'ambasciata statunitense a Belgrado. Escobar ha detto che desidera che il piano europeo venga firmato entro l'anno e che "nel documento si parla di normalizzazione e non di riconoscimento reciproco". "La posizione degli Stati Uniti è che la proposta europea è la migliore opportunità per progredire nel processo di normalizzazione tra Belgrado e Pristina", ha aggiunto. "Ci aspettiamo che le parti siano serie, flessibili e costruttive, che il Kosovo e la Serbia abbiano relazioni pacifiche e costruttive, e l'intera regione ne beneficerà", ha sottolineato il rappresentante Usa. Escobar ha quindi aggiunto che vorrebbe che i serbi tornassero in tutte le istituzioni del Kosovo. "Vorremmo che i serbi partecipassero immediatamente a tutte le istituzioni. Voglio sentire direttamente da loro di cosa hanno bisogno per farlo", ha detto Escobar, il quale ha sottolineato che non si aspetta che venga firmato nulla a Ocrida, ma solo vuole vedere "ulteriori progressi nei negoziati tra Belgrado e Pristina". "Ora siamo molto più vicini alla formazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso) rispetto a poche settimane fa", ha concluso. (Seb)