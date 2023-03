Kosovo-Serbia: Borrell, sabato incontro con Vucic e Kurti in Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha convocato per questo sabato una riunione di alto livello del dialogo tra Belgrado e Pristina. Borrell incontrerà il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, a Ocrida, nella Macedonia del Nord. "Questa volta è diversa dalle precedenti. Non solo perché incontrerò il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, nella regione, invece che nelle familiari sale del Servizio europeo per l'azione esterna a Bruxelles (Eeas). Ma anche perché la discussione si concentrerà sull'allegato di attuazione del recente accordo Ue, che porterà a una profonda normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato Borrell in un post pubblicato sul suo blog nel sito dell'Eeas. "Entrambe le cose insieme, in sostanza, porteranno alla normalizzazione della vita delle persone nella regione e apriranno il cammino del Kosovo e della Serbia verso l'adesione all'Ue", ha aggiunto Borrell. "È tempo di concludere", ha poi scritto su un messaggio Twitter. (Beb)