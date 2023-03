Kosovo-Serbia: Borrell, occhi dell'Ue puntati su Ocrida, ci sono opportunità che non vanno sprecate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro si terrà domani a Ocrida, per definire i passi pratici da seguire in tempi concreti. Cosa bisogna fare, quando e come. Dobbiamo concordare tempi e modalità di attuazione", ha aggiunto. Dall'ultimo incontro a Bruxelles, ha spiegato l'alto rappresentante Ue, il nostro rappresentante speciale europeo per il dialogo fra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, si è recato nelle due città e "entrambe le parti hanno fornito commenti sull'allegato di attuazione". "Spero che il Kosovo e la Serbia riescano a concordare il risultato finale di questa discussione. E questo allegato di attuazione sarà parte integrante dell'accordo, al fine di condividere una chiara comprensione delle modalità di attuazione di tutte le disposizioni", ha proseguito Borrell. "Se riusciremo a farlo, porteremo le relazioni tra Kosovo e Serbia su un binario sostenibile e orientato al futuro, superando la gestione permanente della crisi in cui ci siamo trovati negli ultimi mesi. Ciò avrà un chiaro impatto positivo sul Kosovo, sulla Serbia, e sul loro percorso europeo, e aumenterà la stabilità della regione.", ha dichiarato. Mi recherò a Ocrida con la speranza di trovarmi di fronte a un'opportunità unica, per il Kosovo e la Serbia, di andare avanti e di fare progressi per normalizzare le loro relazioni. Questa opportunità deve essere sfruttata, perché nessuno può trarne vantaggio più dei cittadini serbi e kosovari. Nessuno sta beneficiando delle riforme necessarie per entrare a far parte dell'Unione Europea come i cittadini dei Paesi oggi candidati", ha concluso Borrell. (Beb)