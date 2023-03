Serbia-Kosovo: premier macedone, normalizzazione rapporti importante per intera regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina è importante per l'intera regione dei Balcani. Lo ha detto il primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, in vista dell'incontro tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, atteso oggi a Ocrida. "Il posto dei Balcani occidentali è nell'Unione europea, geograficamente, storicamente, politicamente o civilmente. Soprattutto nelle condizioni di turbolenze geopolitiche, profonda divisione del mondo e aggressione militare sul continente europeo. Tutti noi sosteniamo un futuro migliore per tutti i Balcani occidentali, dove i conflitti e i disaccordi rimarranno un ricordo del passato", ha affermato Kovacevski. (Seb)