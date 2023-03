Business news: l'Italia partecipa alla 27ma edizione della fiera Filmart a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia partecipa con un padiglione nazionale curato da Ice Agenzia alla 27ma edizione della fiera Filmart, inaugurata presso l'Hong Kong Convention & Exhibition Centre. Lo riferisce un comunicato del consolato generale italiano nella città cinese. La manifestazione, organizzata dall'Hong Kong Trade Development Council (Hktdc), in collaborazione con le maggiori associazioni di categoria locali e cinesi, rappresenta un appuntamento di riferimento nel settore, nonché il più importante per l'intera area geografica. Oltre alla direzione generale Cinema-audiovisivo del ministero della Cultura e a Cinecittà sono presenti anche le società italiane Fandango, Intramovies, Lux Vide, True Colours Glorious Films e Vision Distribution, attive nei settori della produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e documentarista. (Com)