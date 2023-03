Business news: Foxconn assemblerà batterie in Wisconsin e Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica Taiwanese Foxconn ha annunciato che inizierà a produrre batterie per veicoli elettrici in Wisconsin e Ohio in risposta all'Inflation Reduction Act (Ira), la legge di spesa varata lo scorso anno dall'amministrazione del presidente Joe Biden che prevede sussidi all'elettromobilità nazionale. "Costruiremo capacità per celle e pacchi batterie in Wisconsin, capacità per pacchi batterie per intere batterie nel nostro stabilimento in Ohio", ha dichiarato il presidente di Foxconn Young Liu nel corso di una conferenza degli investitori. Foxconn ha iniziato ad aumentare gli investimenti nell'elettromobilità sin dalla metà del 2019, per compensare il rallentamento del settore degli smartphone. Il colosso taiwanese ha acquisito lo stabilimento della startup statunitense delle auto elettriche Lordstown in Ohio, e ha un grande sito di produzione in Wisconsin. "Le tempistiche dell'Ira sono molto buone per noi. Abbiamo scorto opportunità nello sviluppo di capacità legata alle batterie, e il governo statunitense è molto collaborativo", ha dichiarato Liu. (Cip)