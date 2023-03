Business news: Cina, dogane ripristinano importazioni di alcuni prodotti ittici da Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ripristinato le importazioni di alcuni prodotti ittici da Taiwan, sospese da agosto in risposta alla visita a Taipei dell’ex presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. È quanto si apprende da una nota dell’Ufficio cinese delegato agli affari di Taiwan. “Per promuovere il sano sviluppo dei traffici commerciali attraverso lo Stretto, l'Amministrazione generale delle dogane ha deciso di autorizzare nuovamente le importazioni di due prodotti ittici” refrigerati e surgelati, recita il messaggio. L’amministrazione ha inoltre annunciato la sospensione dei test diretti ad accertare la presenza di Covid-19 sui prodotti importati da Taipei. La revoca del bando è stata confermata in forma anonima anche da un portavoce dell’Amministrazione alimentare e del farmaco di Taiwan, citato dal quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”. Prima della visita di Pelosi a Taipei, le dogane cinesi avevano disposto la sospensione delle importazioni di un'ampia gamma di prodotti agroalimentari, citando il mancato rispetto di un nuovo sistema di registrazione doganale entrato in vigore il primo gennaio 2022. Considerato da Taipei "un mero pretesto amministrativo", il bando ha colpito oltre 100 aziende taiwanesi, tra cui Taihu Brewing, Kinmen Kaoliang Liquor Inc., King Car Food Industrial Co., Legend Brewery Co., Win Shan International Co. e la Taiwan Tobacco & Liquor Corp. (Cip)