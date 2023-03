Business news: Usa, vendite al dettaglio in calo dello 0,4 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti si sono contratte dello 0,4 per cento nel mese di febbraio, dopo un balzo di 3,2 punti percentuali registrato nel gennaio precedente. Lo indicano i dati diffusi dal dipartimento del Commercio. I consumatori statunitensi hanno speso meno nei ristoranti, nei grandi magazzini e nei concessionari d’auto, incrementando invece le spese per beni essenziali del comparto alimentare e farmaceutico. Escludendo le auto, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,1 per cento. La contrazione potrebbe anticipare un più generale rallentamento dell’economia, dal momento che i consumi delle famiglie costituiscono il 70 per cento del prodotto interno lordo nazionale. (Was)