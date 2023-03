Business news: autorità regolamentari Usa approvano fusione tra Canadian Pacific Railway e Kansas City Southern

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità regolamentari statunitensi hanno approvato la fusione tra la compagnia ferroviaria canadese Canadian Pacific Railway e la holding di trasporti Kansas City Southern. L’operazione, approvata dal Consiglio Usa per i trasporti di superficie, porterà alla creazione di un vettore per il trasporto merci su rotaia lungo tutto il continente nordamericano, incluso il Messico. In una nota, l’agenzia ha affermato che la fusione contribuirà alla crescita del traffico su rotaia, alle operazioni relative al trasporto passeggeri e a diminuire il trasporto merci su strada, in favore delle ferrovie e con effetti positivi sul piano ambientale. (Was)