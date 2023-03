Business news: Giappone, Ocse rivede al ribasso la crescita nel 2023 e la attesta all'1,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giappone crescerà dell’1,4 per cento nel 2023, rallentando poi all’1,1 per cento nell’anno successivo. Sono le stime contenute nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Quella per l’anno in corso è una previsione rivista al ribasso: nel rapporto del novembre scorso, l’Ocse attribuiva al Giappone una crescita dell’1,8 per cento. Sono invece state riviste al rialzo dello 0,2 per cento le previsioni per il 2024. Tutto questo a fronte di una crescita del Pil di un punto percentuale nel 2022. “Il Giappone, che quest’anno godrà di stimoli fiscali aggiuntivi e non vedrà cambiamenti nei tassi d’interesse di riferimento, dovrebbe crescere tra l’1 e l’1,5 per cento l’anno nel 2023 e 2024, si legge nel rapporto, che attribuisce inoltre al Paese un’inflazione sotto il 2 per cento entro la fine dell’anno. (Git)