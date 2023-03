Business news: Silicon Valley e Congresso Usa collaborano per contrastare la presenza cinese nell’industria tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di imprenditori statunitensi, tra cui il miliardario Peter Thiel, sta collaborando con il Congresso per contrastare la crescente presenza cinese all’interno dell’industria tecnologica Usa, in vista di una deposizione che l’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, ha in programma al Campidoglio la prossima settimana. Secondo il “Wall Street Journal”, il gruppo denominato Hill and Valley Forum avrebbe organizzato una cena mercoledì prossimo, alla vigilia della testimonianza, per discutere la competizione tra Stati Uniti e Cina e le possibili ripercussioni in materia di sicurezza nazionale e concorrenza tra le imprese tecnologiche dei due Paesi. La notizia arriva a seguito di un rafforzamento dell’azione del governo federale Usa nei confronti di TikTok: dopo il blocco della piattaforma su tutti i telefoni e dispositivi elettronici governativi, l’amministrazione Biden ha chiesto ai fondatori cinesi del social network, di proprietà della società ByteDance, di vendere la propria quota all’interno dell’azienda, per evitare una messa al bando a livello nazionale. A guidare questo sforzo contro la Cina ci sarebbe anche Jacob Helberg, ex consigliere di Google e membro di un panel istituito al Congresso per monitorare le ripercussioni della competizione tra Washington e Pechino sulla sicurezza nazionale e sull’economia nazionale. Alla cena di mercoledì prossimo, secondo il quotidiano, parteciperanno circa 200 persone, tra cui i senatori Marco Rubio, Mark Warner, Michael McCaul e Mike Gallagher. (Was)