Business news: Indonesia, l’Ocse tiene stabile al 4,1 per cento la previsione di crescita per il 2023

- L’economia dell’Indonesia dovrebbe espandersi del 4,1 per cento nel 2023, in leggero rallentamento rispetto al 4,2 per cento dell’anno scorso, per poi decelerare al 3,5 per cento nel 2024. Lo indicano le previsioni contenute nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza economica (Ocse) sulle prospettive economiche mondiali. Rispetto al precedente rapporto di novembre 2022, la stima per l’anno in corso è invariata, mentre quella per il 2024 è rivista al rialzo di un punto percentuale. (Fim)