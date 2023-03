Business news: fondo d'investimento saudita vicino all'acquisto di oltre 100 Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo d'investimento pubblico (Pif) dell'Arabia Saudita è vicino all'accordo per l'acquisto di una grande partita di aerei commerciali della compagnia statunitense Boeing. Lo scrive il "Wall Street Journal" citando fonti a conoscenze dal dossier. Proprio questa mattina il governo saudita ha presentato la nuova compagnia aerea Riyadh Air, che secondo l'erede al trono Mohammed bin Salman dovrebbe rendere la capitale saudita "una destinazione globale per il trasporto, il commercio e il turismo". Alla guida della nuova compagnia aerea saudita ci sarà Tony Douglas, già amministratore delegato dell'emiratina Etihad. Secondo le fonti, il valore dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 miliardi di dollari e nella flotta aerea saudita potrebbero finire più di 100 velivoli. Boeing ha battuto la concorrenza dell'europea Airbus e l'intesa dovrebbe consentire la creazione di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti. (Was)