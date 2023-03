Business news: emiratina Adnoc Gas debutta in Borsa con risultati record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Adnoc Gas, la divisione di trasformazione del gas del gruppo statale energetico degli Emirati Adnoc, sono aumentate di oltre il 25 per cento rispetto al prezzo di quotazione quando la società ha fatto il suo debutto nella Borsa valori emiratina Abu Dhabi Securities Exchange toccando 2,97 dirham (0,80 dollari) all’inizio delle negoziazioni. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, si tratta della più grande quotazione registrata nella Borsa di Abu Dhabi, in quella che si è rivelata essere una offerta pubblica iniziale (Ipo) storica, con una domanda totale che ha superato il valore obiettivo di circa 50 volte, superando i 450 miliardi di dirham (122 miliardi di euro). Secondo “Wam”, l’Ipo ha attirato una domanda internazionale senza precedenti anche da parte di investitori internazionali, i quali hanno generato ordini per un valore di circa 92 miliardi di dirham (equivalenti a circa 25 miliardi di dollari), ovvero circa dieci volte la dimensione totale dell'offerta. (Res)